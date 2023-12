Officiel ‍: Lloris signe à LA et n’a qu’un mot à dire à Tottenham

Après 11 ans de présence à Tottenham, Hugo Lloris a pris la porte. Poussé dehors avec zéro minute de temps de jeu alors qu’il était finaliste de la Coupe du monde il y a un an de cela, le Français a pris la direction du Los Angeles FC, pour au moins une saison. A 37 ans, l’ancien portier de Nice et de Lyon va donc vivre une nouvelle aventure, mais il n’a pas pu partir sans dire un mot aux supporters des Spurs. C’est surtout un grand merci que Hugo Lloris a tenu à donner aux fans du club londonien.

Hugo Lloris Is Black & Gold.



📝 #LAFC signs goalkeeper Hugo Lloris on a permanent transfer from @SpursOfficial to a guaranteed contract through 2024 with options for 2025 and 2026.