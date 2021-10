Neymar traité « d'idiot » en direct, énorme malaise au Brésil

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

La prestation de Neymar lors de Colombie-Brésil n'a convaincu personne, et le joueur du PSG est désormais l'objet de très vives critiques dans son pays.

La Brésil se déplaçait en Colombie dimanche soir dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar, et la Seleçao n’a pas réussi à faire mieux qu’un triste 0-0. Premier avec 6 points d’avance sur l’Argentine, l’équipe du Brésil n’a évidemment aucun doute concernant sa présence à Doha dans un peu plus d’un an, mais tout de même la copie rendue par Neymar et ses coéquipiers en Colombie fait tousser. Et c’est surtout la star du Paris Saint-Germain qui focalise toutes les critiques après la rencontre. Alors que l’on a appris ce week-end que Neymar pourrait tirer sa révérence à sa sélection nationale après le prochain Mondial, sa prestation de dimanche a mis en colère de nombreux fans brésiliens, ulcérés de voir leur star ne plus réellement être au niveau. Globalement, Neymar commence à être aussi utile à l’équipe du Brésil qu’il l’est depuis le début de la saison 2021-2021 avec le PSG.

Neymar n'est plus respecté au Brésil

Face au torrent de critiques qui tombent sur Neymar, le sélectionneur brésilien est monté au créneau afin d’éviter le carnage. « Collectivement, Neymar a joué son rôle, mais peut-être que les attentes placées en lui font qu’à chaque match il doit réaliser des choses exceptionnelles et la différence à chaque fois », a relativisé Tite, qui estime qu’on ne doit pas attendre du joueur parisien qu’il fasse le show en permanence. Mais cela ne calme pas la colère, d’autant plus qu’une polémique a éclaté suite aux propos d’un journaliste de la très puissance chaîne TV Globo, qui à la fin du match Colombie-Brésil, voyant Neymar qui quittait la pelouse dès le coup de sifflet final, alors que ses coéquipiers se félicitaient encore, a traité la star « d’idiot » en plein direct, pensant que l'on ne l'entendait pas. La séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux au Brésil où l’on a de plus en plus de mal à comprendre l’attitude de Neymar.