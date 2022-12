Décès de Pelé, le roi du football

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Atteint d’un cancer et hospitalisé depuis quelques jours maintenant, Pelé est décédé ce jeudi soir à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo au Brésil.

Seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde, Edson Arantes do Nascimento est mort à l’âge de 82 ans ce jeudi. Une annonce faite par sa famille sur les réseaux sociaux. « L'inspiration et l'amour ont marqué le voyage du Roi Pelé, décédé paisiblement aujourd'hui. Dans son parcours, Edson a charmé tout le monde avec sa brillance dans le sport. Il a arrêté une guerre, il a effectué un travail social à travers le monde et a répandu ce qu'il croyait le plus être le remède à tous nos problèmes : l'amour. Son message d'aujourd'hui devient un héritage pour les générations futures. Amour, amour et amour, pour toujours », peut-on lire sur le compte Instagram de Pelé.

Avec le décès du Roi Pelé, c’est une légende du football et l’un des plus grands joueurs de l’histoire qui s’en est allé. Dans la foulée de cette triste nouvelle, c'est tout le monde du ballon rond qui a rendu hommage à l'ancien attaquant du Brésil et de Santos, auteur de plus de 700 buts durant sa carrière.

Il y a eu lui, et puis les autres ensuite… pic.twitter.com/vlyriA8CjA — Nicolas Jamain (@nicojamain) December 29, 2022

Le roi est mort . Le roi du foot nous a laissé, je pense à ma jeunesse , mes premiers grands souvenirs et émotions. Merci à Pele pour tout, tu resteras à jamais le roi 👑 😢 — Luis Fernandez (@Fernandez_beIN) December 29, 2022

Repose en paix Pelé et merci pour l’héritage indélébile dans ce sport qui s’appelle football 🇧🇷👑. pic.twitter.com/LFpMCoruHH — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) December 29, 2022

Pelé 🖤 — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 29, 2022

𝗟𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗱 𝘀𝗼𝗻 𝗿𝗼𝗶 👑🇧🇷



L'un des plus grands joueurs de tous les temps, Edson Arantes do Nascimento dit 𝗣𝗲𝗹𝗲́, est décédé aujourd'hui.

L'Olympique de Marseille tient à lui rendre hommage 🕊



Repose en paix 🖤 pic.twitter.com/5QGyaL1zdG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 29, 2022

We are deeply saddened to hear that football legend Pelé has passed away. May we pass on our sincerest condolences to his friends and family.



Rest in peace, O Rei. pic.twitter.com/KtnZMGuz7d — AC Milan (@acmilan) December 29, 2022

Le Jeu. Le Roi. L’Éternité.

O Jogo. O Rei. A Eternidade. pic.twitter.com/ZjeaF7zIGx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2022

1 - Pelé 🇧🇷 est le plus jeune joueur dans l'histoire de la Coupe du Monde à avoir :



- marqué un but (17 ans 239 jours)

- marqué un triplé (17 ans 244 jours)

- marqué en finale (17 ans 249 jours).



Il est le seul joueur à avoir été sacré 3 fois champion du monde.



Eternel. pic.twitter.com/RRhjNysRFi — OptaJean (@OptaJean) December 29, 2022

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

