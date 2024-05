Messi piqué au PSG, Beckham reçoit un trophée

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Arrivé libre l’été dernier, Lionel Messi fait le bonheur de l’Inter Miami et de son co-propriétaire David Beckham. La franchise de Major League Soccer a même été récompensée pour le joli coup réalisé avec la signature de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Contrairement au Paris Saint-Germain, l’Inter Miami ne regrette absolument pas d’avoir misé sur Lionel Messi. Depuis son arrivée libre en provenance de la capitale française, l’Argentin a aidé son équipe à franchir un voire plusieurs caps, à la fois sur et en dehors du terrain. Ses performances ont permis à la franchise floridienne de remporter la Leagues Cup l’année dernière. Et comme prévu, la présence du milieu offensif attire les foules et augmente considérablement les revenus de l’Inter Miami.

Mieux encore, Lionel Messi facilite le développement de tout un championnat. « La signature de Leo Messi a été un tournant, a commenté le dirigeant de la Major League Soccer Don Garber. Elle n'a pas seulement changé le profil du club, mais de l'ensemble de la MLS et de tout le sport en Amérique du Nord. Jorge Mas, Jose Mas et David Beckham ont cru en la MLS et ont réalisé un investissement sans précédent pour le plus grand joueur de l'histoire de ce magnifique sport. »

Une légende en MLS

Résultat, à l’occasion des Sports Business Journal Awards 2024 à New York, l’Inter Miami n’a pas seulement remporté le prix de l’équipe de l’année. La franchise du co-propriétaire David Beckham a également été récompensée dans la catégorie du meilleur deal ! Il est vrai que l’équipe américaine a réussi à attirer un très grand nom du football. Lionel Messi a évidemment signé en fin de carrière. Mais son arrivée a été bouclée quelques mois après son sacre en Coupe du monde, et un peu avant de recevoir son huitième Ballon d’Or.