Samuel Eto’o et Marc Brys, le sketch continue au Cameroun

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Après une grosse altercation, Samuel Eto’o a provoqué la mise à pied du sélectionneur Marc Brys. Mais deux jours plus tard, le président de la Fédération camerounaise de football annonce la réintégration du coach belge à qu’il a présenté ses excuses devant les journalistes.

Drôles de scènes à la Fédération camerounaise de football. Ce mardi, une vidéo a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit le président de l’instance Samuel Eto’o en plein clash avec son sélectionneur Marc Brys. Après ça, personne n’était surpris d’apprendre la mise à pied du technicien nommé par le ministère des Sports, et non par la Fecafoot. « Là, il est clairement allé trop loin, s’est agacé le coach belge contacté par la DH. Je travaille pour le ministère des Sports, par pour la fédération. »

🎥 L’échange entre Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT et Marc Brys, sélectionneur des Lions indomptables. 😰🇨🇲



« Bienvenue chez vous ! »



En marge de cette rencontre, vive altercation entre Eto’o et Cyrille Tollo, conseiller au MINSEP. pic.twitter.com/NOhrMjpd0o — AllezLesLions (@AllezLesLions) May 28, 2024

On ignore comment les différentes parties ont géré ce conflit en coulisses. En tout cas, il ne leur a fallu que deux jours pour trouver un terrain d’entente. Alors que Martin Ndtoungou avait été nommé sélectionneur intérimaire, Marc Brys a finalement récupéré son poste. Mieux encore, le patron de la fédération Samuel Eto’o a fait son mea-culpa devant les journalistes locaux en présentant ses excuses à l’entraîneur assis à ses côtés.

Après le clash, Eto'o soutient Brys

« Sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Parce que si notre équipe gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Mais si on ne gagne pas, j'aurai beaucoup plus de difficultés pour payer les salaires. Je sais que votre mission n'est pas facile malgré votre expérience, malgré vos qualités. Mais sachez qu'ici vous aurez notre soutien pour qu'elle soit moins difficile », a annoncé Samuel Eto’o dans une nouvelle scène assez improbable.