Hervé Renard appelé au secours en Algérie

Hervé Renard a prévenu la France qu'il n'irait pas plus loin que les Jeux Olympiques comme sélectionneur des Bleues. Le nom du technicien est évoqué en Algérie depuis quelques heures.

La défaite de l’Algérie jeudi soir à domicile contre la Guinée (1-2) n’a pas anéanti les chances des Fennecs dans la course à la qualification pour le Mondial 2026, mais forcément cela a réveillé quelques angoisses récentes. Alors, au moment où Vladimir Petkovic vient seulement de succéder à Djamel Belmadi, suite au fiasco algérien lors de la CAN 2024, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux est déjà sur la sellette après seulement un match sur le banc. De l’autre côté de la Méditerranée, certains espèrent déjà que la Fédération ne traînera pas trop à prendre des décisions s’il faut le faire. Et ce samedi, le nom d'Hervé Renard est déjà évoqué pour succéder à Vladimir Petkovic, le coach de l'équipe de France féminine ayant fait savoir qu'il serait libre une fois les JO de Paris terminés.

Hervé Renard après le JO, l'Algérie répond

Je vois que ça a scandé des Belmadi après la défaite vs Guinée. Il faut juste être maso... Il a enchaîné 2 CAN ratée (4eme du groupe à chaque fois) et une CM aussi. Faut avoir une mémoire d'huître.. #ALGGUI https://t.co/txleie4hZl — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 7, 2024

Alors que l'Algérie jouera lundi un match important en Ouganda, les réseaux sociaux s'agitent et Hervé Renard revient dans toutes les discussions, le parcours de l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite semblant en faire un candidat idéal si Vladimir Petkovic devait sauter rapidement. Face à cette rumeur grandissante, nos confrères du site FennecFootball ont contacté la fédération algérienne de football et la réponse a été claire : « Cette rumeur est dénuée de tout fondement, tout le monde est focalisé sur le match de l’Ouganda. » Cependant, si Mandrea et ses coéquipiers devaient enchaîner avec une deuxième défaite consécutive dans ces qualifications pour le Mondial, alors nul doute que le cas Petkovic pourrait revenir sur le devant de la scène. Car c'est peu dire que contrairement à Hervé Renard, dont l'image est énorme en Algérie, celle de l'actuel sélectionneur ne fait déjà plus du tout l'unanimité. Au point même que des supporters ont scandé le nom de Belmadi jeudi soir.