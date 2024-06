Mondial des clubs ‍: Le Real Madrid humilie Carlo Ancelotti

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid n'a pas traîné à réagir suite aux propos de Carlo Ancelotti, lequel avait annoncé que son équipe ne participerait pas au Mondial des clubs organisé par la FIFA en 2025. L'entraîneur italien aurait mieux fait de se taire.

« La FIFA peut l’oublier ce tournoi. Les joueurs et les clubs n’y participeront pas. Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d’euros et la FIFA veut nous donner cette somme pour tout le tournoi. Négatif. Nous allons refuser cette invitation, comme d’autres clubs ». Ce lundi, se confiant dans le quotidien italien Il Giornale, l'entraîneur des Merengue a frappé fort en annonçant que Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne seront pas aux Etats-Unis en 2025 pour le Mondial des clubs nouvelle version. Des propos très virulents qui sont très rapidement remontés aux oreilles de Florentino Perez, le président du Real Madrid et donc employeur de Carlo Ancelotti. Et le vainqueur de la dernière Ligue des champions a d'ores et déjà fait savoir que les propos du technicien italien étaient totalement erronés et que les Madrilènes participeront bien à ce Mondial qui réunira 32 clubs l'an prochain.

Madrid corrige les propos de Carlo Ancelotti

En mi entrevista con Il Giornale, mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad para… — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 10, 2024

Dans un communiqué, le Real Madrid a démenti les propos de son entraîneur. « Le Real Madrid CF annonce qu'à aucun moment sa participation à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs que la FIFA organisera pour la prochaine saison 2024/2025 n'a été remise en question. Notre club participera donc, comme prévu, à cette compétition officielle que nous disputerons avec fierté et avec le plus grand enthousiasme pour faire rêver à nouveau nos millions de fans à travers le monde avec un nouveau titre », a indiqué le champion d'Espagne en titre. Dans la foulée, Carlo Ancelotti a avancé une explication concernant ses propos. « Dans mon entretien avec Il Giornale, mes propos sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA n'ont pas été interprétées comme je l'avais prévu. Rien ne pourrait être plus éloigné de mon intérêt que de rejeter la possibilité de participer à un tournoi que je considère comme une excellente opportunité de continuer à lutter pour de grands titres avec le Real Madrid », a expliqué le technicien de 65 ans qui a visiblement pris un gros coup de règle sur les doigts.