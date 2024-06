CdM ‍: Ancelotti gifle la Fifa, quelle douche froide

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a annoncé froidement que le club espagnol, récemment champion d'Europe, ne participerait pas à la Coupe du monde des clubs l'été prochain.

Grande compétition rêvée par la FIFA pour l’été 2025, la Coupe du monde des clubs vient de prendre un terrible coup sur la tête. Tout récent vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid est forcément la formation la plus attendue de cette compétition, avec des stars dans son équipe et sa soif de trophées toujours aussi impressionnante. Dans une idée encore lumineuse de Gianni Infantino, pour qui il n’y a jamais assez de matchs, l’instance mondiale du football a décidé de créer la Coupe du monde des clubs, réunissant les meilleures équipes de chaque confédération pour un tournoi de plusieurs semaines.

La Fifa trop radine

La perspective parait encore lointaine, mais Carlo Ancelotti vient de jeter un énorme pavé dans la mare en annonçant que le Real Madrid n’y participerait pas. Dans un entretien au Giornale, l’entraineur italien a fait savoir que non seulement la Casa Blanca n’était pas intéressée, mais que le club espagnol était loin d’être le seul dans ce cas. « La Fifa peut l’oublier ce tournoi. Les joueurs et les clubs n’y participeront pas. Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d’euros et la Fifa veut nous donner cette somme pour tout le tournoi. Négatif. Nous allons refuser cette invitation, comme d’autres clubs », a annoncé le coach du Real Madrid. Ce dernier ne s’oppose toutefois pas à la Fifa sur le tournoi en lui-même ou sur l’accumulation des matchs, mais demande des dotations financières bien plus importantes pour y participer. Une vraie claque pour l’instance mondiale, qui prépare désormais ce tournoi depuis plusieurs mois, et avait prévu de l’organiser aux Etats-Unis, un an avant la Coupe du monde. Il va falloir revoir le processus dans son ensemble pour convaincre le Real Madrid de passer son été de l’autre coté de l’Atlantique.