La MLS inférieure à la L1, Messi est en plein doute

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi ignore s’il participera à la prochaine édition en 2026. Le milieu offensif de l’Inter Miami s’interroge sur sa condition physique, la Major League Soccer n’étant pas une référence fiable pour se faire un avis.

Lionel Messi va tenter d’agrandir son riche palmarès cet été. Dans deux semaines, l’Argentin et sa sélection affronteront le Canada pour leur entrée en lice dans la Copa America. Il s’agira peut-être de la dernière compétition majeure de la Pulga avec l’Albiceleste. Viendra ensuite le Mondial 2026 que le milieu offensif de l’Inter Miami n’est toujours pas certain de disputer. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a effectivement des doutes sur sa condition physique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Comme je l'ai déjà dit, tout dépendra de comment je me sens, de comment je suis physiquement, a confié le champion du monde au média Infobae. Je devrai être réaliste avec moi-même et savoir si je suis capable d'être compétitif et d'aider les coéquipiers à mes côtés. Je devrai savoir comment je suis physiquement. Il reste encore beaucoup de temps, c'est peu et beaucoup à la fois, parce que ça passe vite. Mais il reste du temps et je ne sais pas comment je me sentirai à ce moment. »

Messi lucide

« L'âge est aussi une réalité qui compte, même si ce n'est qu'un nombre. Les matchs que je vais jouer, ce ne sont pas les mêmes que je jouais quand j'étais en compétition en Europe, où ça jouait tous les trois jours, en Ligue des Champions ou dans le championnat où j'étais, que ce soit en France comme en Espagne. Mais tout dépend de comment je me sentirai, de ce que je ressentirai en étant à côté de mes coéquipiers, de ma capacité à être à la hauteur ou non », a expliqué Lionel Messi, conscient de ses limites et de la faible compétitivité de la Major League Soccer.