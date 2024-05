Adil Rami viré de la Kings World Cup par Gerard Piqué

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

A la veille de la Kings World Cup, Adil Rami n'a pas été autorisé à jouer pour l'équipe française composée par AmineMaTue, le streamer responsable de la formation tricolore.

Cette semaine, AmineMaTue avait révélé que le champion du monde 2018 rejoignait Foot2Rue, l'équipe qui représentera la France lors de la Kings World Cup et qui jouera lundi au Mexique son premier match contre la formation espagnole du Pio FC. Cependant, ce dimanche, Gerard Piqué, organisateur de cette compétition, a annoncé en conférence de presse qu'Adil Rami n'était pas autorisé à disputer le tournoi. Raison de la mise au placard de l'ancien défenseur, âgé de 38 ans, son inscription trop tardive pour la Kings World Cup.

🎙️#KingsLeague | KINGS WORLD CUP 🔴



📌 Gerard Piqué aclaró ayer que, pese a la presentación de Adil Rami por el equipo de Amine, el jugador NO podrá jugar ya que el plazo de inscripción está cerrado



🗣️ “Ha habido también la situación del equipo francés que de repente ha colgado… pic.twitter.com/5wFBxEdn6R — EL TRONO (@ElTronoKL) May 25, 2024

« L'équipe de France a soudainement posté une vidéo disant qu'Adil Rami, champion du monde 2018, participait et faisait partie de son équipe, mais nous sommes obligés de dire que cela ne sera possible, comme je vous l'ai dit, les équipes sont closes depuis le 16 mai », a précisé l'ancienne star du football espagnol. Pour l'instant, AmineMaTue n'a pas répondu à cette précision d'importance de l'organisateur de cette compétition qui oppose 32 équipes à partir de ce dimanche et jusqu'au 8 juin prochain. Mais il semble peu probable qu'Adil Rami puisse participer à la Kings World Cup.