Neymar à l’Inter Miami, Messi dit non à la MSN

Victime d’une grave blessure à un genou en octobre dernier, Neymar a passé l’essentiel de sa première saison saoudienne à l’infirmerie. Des rumeurs l’annoncent déjà sur le départ, et pourquoi pas vers l’Inter Miami afin de retrouver Lionel Messi et Luis Suarez ? Une hypothèse rapidement écartée par l’Argentin.

Anciens coéquipiers au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain, Neymar et Lionel Messi ne se lâchent pas. L’un évolue en Arabie Saoudite pendant que l’autre savoure son expérience américaine. Mais les deux amis restent en contact. « On est loin l'un de l'autre mais on se parle, on se parle beaucoup, confiait récemment le Brésilien, vainqueur de son championnat avec Al-Hilal. Il m'a même envoyé un message hier. On est heureux l'un pour l'autre. Pour le titre il m'a envoyé un message quand on gagné. »

Messi ne voit pas Neymar à Miami

« Je lui ai parlé, c'est quelqu'un de bien, un grand modèle pour moi, une grande idole. En plus d'être une idole, c'est un ami et on se parle beaucoup », a ajouté Neymar, félicité même s’il n’a pas joué un grand rôle dans le sacre de son équipe. Rappelons que l’international auriverde avait été victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou en octobre dernier. Des rumeurs l’annoncent pourtant sur le départ, notamment pour reformer la célèbre « MSN » avec Lionel Messi et Luis Suarez à l’Inter Miami. Une hypothèse écartée par l’Argentin.

« Je ne sais pas. La vérité, c’est que maintenant c’est difficile, il est en Arabie Saoudite, il lui reste un an de contrat, il me semble, a répondu la Pulga au média Infobae. Il a vécu une année difficile durant laquelle il a été blessé pendant longtemps, ce qui l'empêchera de jouer la Copa América également, et durant laquelle il n’a pas pu jouer la majorité des matchs en Arabie Saoudite. Et bien, maintenant c’est difficile. Après, je ne sais pas, c’est vrai que la vie réserve beaucoup de surprises et tout peut arriver, mais je crois qu’à l’heure actuelle, non. » En effet, les Saoudiens devraient s’opposer au départ de leur tête d’affiche.