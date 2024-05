Nouvelle-Calédonie ‍: Karembeu touché par un drame épouvantable

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

La situation en Nouvelle-Calédonie est terrible et elle perturbe de nombreuses personnes originaires de l'île. C'est notamment le cas de Christian Karembeu.

En Nouvelle-Calédonie, la situation devient de plus en plus instable. Les indépendantistes sont dans la rue pour faire valoir ce qu'ils estiment comme être leurs droits face au changement de population dans l'île. Un projet de loi est vivement remis en cause, provoquant un risque de guerre civile. Sept personnes sont d'ailleurs décédées depuis le début des affrontements, sans compter de nombreux blessés. Et parmi les victimes, on peut malheureusement citer des proches de Christian Karembeu. C'est en tout cas ce qu'il a indiqué ces dernières heures.

Christian Karembeu endeuillé par la mort de sa nièce et son neveu

Nouvelle-Calédonie : "Deux membres de ma famille sont morts, ce sont des snipers" témoigne Christian @Karembeu qui était l'invité du Studio des Légendes avec @JacquesVendroux sur #Europe1 pic.twitter.com/3hLk73mANI — Europe 1 (@Europe1) May 27, 2024

Sur l'antenne d'Europe 1, le champion du monde 1998 a en effet indiqué que son neveu et sa nièce avaient été « assassinés » : « J'ai perdu des membres de ma famille, c'est pour ça que je suis resté silencieux. Parce que je suis en deuil. Deux personnes de ma famille ont été tuées par balle dans la tête. Ce sont des snipers. Des assassinats ? Je n'ai pas voulu parce que le mot est fort, mais... c'est vrai que oui, c'est un assassinat et on espère qu'il y aura des enquêtes et des investigations sur ces meurtres ». Pour rappel, Karembeu est né sur l'île de Lifou et aura fait le bonheur du football français et la fierté de son île pendant de nombreuses saisons. En plus de la Coupe du monde, Karembeu, aura remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid ou encore la Ligue 1 avec le FC Nantes. Sa relation avec Adriana Karembeu l'a rendu d'autant plus célèbre et attachant au yeux du public français. Il fait partie des personnalités kanakes les plus connues avec Antoine Kombouaré, actuel entraineur du FC Nantes.