Eto'o pète les plombs, vidéo scandale et insultes, le Cameroun est fou

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Le football camerounais est en crise et Samuel Eto'o ne parvient pas à arranger la situation, bien au contraire. Une vidéo d'une énorme embrouille avec Marc Brys fait beaucoup réagir sur la Toile alors que le technicien belge va surement être viré.

Le Cameroun n'y arrive plus. Le pays africain, pourtant réputé pour ses grands footballeurs, n'arrive plus à exister sur le continent africain. Le manque de stabilité à tous les étages cause du tort aux Lions Indomptables. Alors qu'il avait été nommé sélectionneur du Cameroun il y a près de deux mois, mais par le gouvernement et non par Samuel Eto'o en personne, Marc Brys n'a pas fait long feu et a déjà été démis de ses fonctions par Eto'o, président de la Féca Foot. En cause, des tensions entre les deux hommes sur cette nomination. Et une séquence assez lunaire le prouve.

Samuel Eto'o s'emporte violemment

Scène surréaliste au Cameroun avec le Président Etoo et son sélectionneur pic.twitter.com/EeVZbiHZDX — SOCCER212 (@SCCR_212) May 28, 2024

Ces dernières heures, le média Actu Foot Afrique a en effet partagé une vidéo d’une très grosse embrouille entre Eto'o et Brys. En cause, la rivalité entre le Ministère des Sports et le président de la Fédération Camerounaise, Samuel Eto'o. Brys avait été nommé par le Ministère et n'a pu rencontrer l'ancien du Barça que ces dernières heures. D'ailleurs, avant son embrouille avec Marc Brys, que vous pouvez voir ci-dessus, Eto'o a aussi haussé le ton avec Cyrille Tollo, conseiller technique auprès du ministre, qui lui a interdit d'échanger seul à seul avec Brys. « Ici vous n'avez pas la parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici je suis le seul patron. C'est la dernière fois ! Appelez-moi la sécurité et vous le mettez dehors ! C'est la dernière fois, vous avez compris , a pesté Eto'o en demandant que Tollo soit rapidement mis à la porte.

Pas de quoi donc embellir l'image du football camerounais et se montrer très confiant pour le futur de la sélection. Pour rappel, les Lions Indomptables avaient été éliminés dès les 1/8 de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par le Nigéria. Dans la foulée de ces incidents, la FécaFoot a communiqué pour préparer le terrain en vue du limogeage du technicien belge de 62 ans, qui a connu des expériences à l'étranger, mais n'a jamais du connaitre un tel bourbier qu'au pays des Lions Indomptables.