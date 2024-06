Dégoûté du Brésil, Ronaldinho va tout plaquer

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Déçu des performances de la sélection brésilienne, Ronaldinho a poussé un double coup de gueule contre la Seleção. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain va boycotter les matchs de la Copa América et quitter son pays natal.

Connu pour son sourire sur les terrains, Ronaldinho ne nous a pas habitués à ce genre de coup de gueule en public. Remonté contre la Seleção, le Brésilien a vidé son sac sur les coéquipiers de Vinicius Junior qui ne lui procurent aucun plaisir. Et qui n’auront pas droit à son soutien pendant la Copa América cet été « Je ne vais regarder aucun match, tout manque, la détermination, la joie, le fait de bien jouer, a énuméré Ronaldinho après le match nul contre les Etats-Unis (1-1) jeudi. Je vais quitter le Brésil. »

Ronaldinho n'en peut plus

Et ce n’était pas qu'une simple phrase prononcée sans réfléchir. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, dégoûté par les hommes de Dorival Junior, a pris le temps d'expliquer sa déclaration dans un texte écrit sur Instagram. « C'est tout pour moi, a confirmé la légende du foot auriverde sur le réseau social. C'est un triste moment pour ceux qui aiment le football brésilien. C'est difficile de trouver l'énergie pour regarder les matchs. »

« C'est peut-être l'une des pires équipes de ces dernières années, elle n'a pas de dirigeants respectables, juste des joueurs moyens pour la plupart. Je suis le football depuis que je suis enfant, bien avant de penser à devenir joueur, et je n'ai jamais vu une situation aussi mauvaise que celle-ci. Le maillot manque d’amour, manque de détermination et le plus important : le football. Je le répète : notre performance a été l’une des pires que j’ai jamais vues. Une honte. J'annonce donc ici mon abandon. Je ne regarderai aucun match de la Copa América, et je ne célébrerai aucune victoire », a annoncé Ronaldinho.