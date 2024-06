CdM 2026 ‍: Ben Seghir fait gagner le Maroc, le Nigéria en grand danger

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Dans les qualifications pour le Mondial 2026 en zone Afrique, le Maroc a assuré son deuxième succès en deux matchs contre la Zambie. Les Lions de l'Atlas l'ont emporté 2-1 grâce à un penalty de Ziyech et au premier but d'Eliesse Ben Seghir pour sa troisième sélection. La Côte d'Ivoire poursuit elle aussi son sans faute. Les Ivoiriens ont gagné leur troisième match sur trois contre le Gabon 1-0. L'ancien lensois Seko Fofana est l'unique buteur du match. Par contre, c'est plus compliqué pour le vice-champion d'Afrique le Nigéria, accroché 1-1 à domicile par l'Afrique du Sud. Les Nigérians ne sont que 5es sur 6 de leur groupe.