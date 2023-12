Benzema humilié, il vit un cauchemar en Arabie Saoudite

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Déjà sérieusement chahuté en Arabie Saoudite, Karim Benzema prend encore cher après la déroute de son équipe face à Al-Nassr. Rien ne va plus pour KB9.

C'était le match tant attendu depuis le début de la saison de Saudi Pro League, et s'il a été riche en buts (2-5), le choc entre Al-Ittihad et Al-Nassr n'a pas atteint des sommets sur le plan technique. Pourtant, on trouvait face à face deux des plus grands footballeurs de l'histoire, puisque Karim Benzema et Cristiano Ronaldo étaient titulaires au coup d'envoi. Si CR7 a signé un doublé sur penalty, mais n'a pas vraiment brillé, le Ballon d'Or 2022 a lui été transparent, ce qui a permis à Abderrazak Hamed Allah, son coéquipier marocain, de briller. Mais après cette défaite de plus pour Al-Ittihad, KB9 se fait allumer et même moquer, y compris dans la presse française qui a forcément suivi de près ce match du championnat d'Arabie Saoudite diffusé en direct sur Canal+.

Benzema moqué par la presse française

Dans les colonnes de L'Equipe, on fait remarquer que les retrouvailles entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, qui s'étaient longuement cotoyés au Real Madrid, ne sont pas flatteuses pour la star française. « Au souvenir de sa longue et fructueuse collaboration avec Ronaldo, le Français, maladroit offensivement, s'est distingué en délivrant « une passe décisive » à son ancien compère en concédant maladroitement le penalty de l'égalisation peu après le quart d'heure de jeu. Sa 48e offrande pour le Portugais en carrière », se moque ouvertement le quotidien sportif. Dans Le Parisien, on est sévère avec Karim Benzema, mais on ne va pas aussi loin que L'Equipe : « Benzema, chahuté par la presse et le public saoudiens, a pour sa part manqué de justesse. Avec zéro tir au compteur à la pause, il a raté le 3-2 de la tête à la 53 minute. Puis à la 59 minute sur un enchaînement contrôle de la poitrine-volée intéressant. Dans une mauvaise passe, l’attaquant français (9 buts et 4 passes décisives en 15 matchs) s’apprête à subir de nouvelles critiques. Même s’il n’est pas vraiment aidé par ses coéquipiers, à l’instar de N’Golo Kanté. Al-Ittihad, champion en titre, a essuyé ce mardi soir son troisième revers de suite, ce qui le laisse à 22 longueurs du leader AlHilal. Sale temps pour le Ballon d’or 2022 ».

Surnommé Karim Ben-Hazima (Ndlr : Le fils de défaite) par des supporters d'Al-Ittihad, le joueur français de 36 ans va devoir puiser dans ces critiques de quoi se relancer. Sinon, son choix de quitter le Real Madrid pour s'engager en Saudi Pro League risque de lui revenir comme un boomerang, car un peu plus d'un an après avoir gagné le Ballon d'Or, le KB9 qui dominait le football européen à coups de buts décisifs s'est perdu.