CDM 2026 ‍: L’Algérie surprise devant Benzema, le Sénégal accroché

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde zone Afrique, avec quelques surprises.

Notamment le forfait du Congo, en raison d’un stade non homologué et qui n’a pas voulu joué dans le pays voisin du RD Congo. Le Niger prend donc trois points sans jouer. Dans l’un des chocs, le Ghana, grâce à Nuamah buteur, s’est imposé 2-1 au Mali. Le Sénégals et le RC Congo ont partagé les points (1-1), mais la surprise vient de l’Algérie, défaite à domicile par la Guinée (1-2) et qui partage la tête de son groupe avec son adversaire du soir. Un match auquel assistait un certain Karim Benzema. Seul le premier de chacun des huit groupes sera qualifié pour la phase finale de la Coupe du monde.