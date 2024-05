Eto'o vire le sélectionneur du Cameroun avant son premier match ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Situation ubuesque au Cameroun. Le sélectionneur belge Marc Brys, nommé il y a quelques semaines, a été viré par Samuel Eto'o sous fond de tensions entre le président de la fédération et le ministre des sports.

Qui dirigera le Cameroun en juin pour les qualifications au Mondial 2026 ? Depuis mardi, la situation est plus floue que jamais. Non désiré par Eto'o, Brys a payé le combat juridique au Cameroun entre l'ancien joueur du Barça et Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des sports. Ce dernier a dénoncé le staff choisi par Eto'o pour entourer Marc Brys. Le comité olympique camerounais a décidé de suspendre le staff technique ce mardi. L'Equipe rapporte que Eto'o n'a pas dénoncé la décision mais au contraire il en a pris acte, en profitant pour virer Marc Brys avec le staff honni. Alors que le Cameroun doit jouer le Cap-Vert le 8 juin prochain en qualification du Mondial 2026, personne ne sait qui guidera les Lions Indomptables à cette occasion.