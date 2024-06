L'Algérie boycotte ce joueur, ça l'écœure

Dans : Foot Mondial.

La défaite de l'équipe d'Algérie face à la Guinée lors des qualifications pour le Mondial 2026 a fait monter la tension. Et l'absence de Zineddine Belaid dans le onze de départ fait du bruit.

A peine quelques mois après une Coupe d'Afrique des Nations qui a tourné à la catastrophe pour les Verts, engendrant le départ de Djamel Belmadi, son successeur n'aura eu besoin que de deux matchs pour se retrouver sous pression. Il est vrai que la défaite de l'Algérie jeudi à domicile face à la Guinée place déjà les Fennecs sous tension alors qu'il faudra se déplacer lundi en Ouganda. Dans la quête d'un ticket pour le prochain Mondial, que les Algériens ne veulent pas rater quatre ans après le fiasco des qualifications pour le Qatar, le moindre faux pas peut se payer au prix fort. Alors c'est peu dire que Vladimir Petkovic est devant un gros challenge et certains de ses choix sont vivement critiqués. Notamment celui de se passer de Zineddine Belaid, le défenseur central de 25 ans en passe de quitter l'USM Alger. Pour Nabil Djellit, l'absence de ce dernier au coup d'envoi du dernier Algérie-Guinée est un scandale absolu, Belaid se contentant de regarder ses coéquipiers depuis la touche.

Donc Zinedine Belaid va être recruté par le Ahly du Caire, meilleur club d'Afrique. Et ce joueur de 25 ans, déjà oublié par Belmadi, n'a toujours pas eu sa chance dans une sélection dont la fébrilité défensive est devenue un drame... Quelqu'un peut m'expliquer ? pic.twitter.com/c9kkG0wxOQ — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 8, 2024

« Donc Zineddine Belaid va être recruté par le Ahly du Caire, meilleur club d'Afrique. Et ce joueur de 25 ans, déjà oublié par Belmadi, n'a toujours pas eu sa chance dans une sélection dont la fébrilité défensive est devenue un drame... Quelqu'un peut m'expliquer ? », s'interroge le journaliste de L'Equipe, très vite soutenu par plusieurs supporters de l'équipe d'Algérie. Pour eux, c'est une évidence, le sélectionneur des Fennecs, comme d'autres avant lui, ne fait pas assez confiance aux joueurs qui évoluent dans le championnat d'Algérie. Et un fan des Verts de répondre à notre confrère concernant Belaid : « Son plus grand tort est de jouer dans le championnat local. Nous sous-estimons souvent les capacités de certains joueurs simplement parce qu'ils évoluent dans des clubs algériens et dans le championnat algérien. Il fera comme Slimani, Soudani, Atal .... il forcera le destin. » A 25 ans, Zineddine Belaid compte tout de même 7 sélections, mais il a ciré le banc lors de la CAN tout comme depuis le début de l'ère Petkovic.