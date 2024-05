M6 s'offre les droits de la Kings World Cup

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Le groupe M6 a annoncé ce mercredi s'être offert les droits de la Kings World Cup, le tournoi organisé par Gerard Pique et qui cette année verra une équipe française en compétition.

Avant l'Euro, dont elle a acheté une partie des droits, M6 diffusera via sa nouvelle plateforme M6+, mais également sur sa chaîne Twitch, la Kings World Cup. Cette compétition de football à 7, où l'on retrouve d'anciennes stars du football et des influenceurs, aura lieu du 26 mai au 8 juin au Mexique. Pour la première fois, une équipe française disputera cette Kings World Cup, Samir Nasri et Jérémy Ménez étant de la fête. Selon Sacha Nokovitch, journaliste de L'Equipe, M6+ devrait également diffuser la Kings League en France dès qu'elle sera organisée, à savoir en 2025 selon les premières informations en provenance de Gerard Pique.