King’s World Cup ‍: Rami rejoint Ménez et Nasri, la France met le feu

Par Eric Bethsy

Créée et organisée par Gerard Piqué, la King’s World Cup débutera ce dimanche au Mexique. Parmi les 36 équipes en lice, la France se présentera avec trois anciens internationaux, à savoir Jérémy Ménez, Samir Nasri et Adil Rami dont la présence a été annoncée vendredi.

Pendant que certains se préparent à disputer l’Euro, la Copa América ou encore les Jeux Olympiques, d’autres s’apprêtent à jouer la King’s World Cup. Ce n’est évidemment pas une compétition professionnelle. Il s’agit plutôt d’un tournoi original créé et organisé par l’ancien défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué. Cette Coupe du monde de football à sept débutera ce dimanche et dévoilera son vainqueur le 8 juin. Entre-temps, pas moins de 36 équipes, pour 18 nations représentées, s’affronteront au Mexique dans ce tournoi uniquement diffusé sur Twitch.

Rami rejoint la France

Et parmi les formations en lice se trouvent la France et ses invités particuliers. Le streamer Amine, président de l’équipe tricolore qui a nommé son écurie « Foot2Rue », pourra compter sur trois anciens internationaux. Les convocations de Jérémy Ménez et de Samir Nasri sont connues depuis plusieurs semaines. Et ce vendredi, on a appris la venue du défenseur central Adil Rami. A noter que les autres joueurs français, sélectionnés après des tests, sont tous amateurs ou semi-professionnels.

L'équipe Foot2Rue est maintenant au complet !



Comme vous l'aurez compris, le troisième joueur est Adil Rami ! Souhaitez lui la bienvenue 😼 https://t.co/LMC0BjH4MX pic.twitter.com/em342f4zEA — Aminematue TV 😞🌧 (@AmineMaTueTV) May 24, 2024

Bien sûr, les autres équipes auront également leurs stars. Neymar pour le Brésil, Eden Hazard avec la Belgique, Francesco Totti en Italie, Sergio Agüero sous le maillot argentin… Toutes ces têtes d’affiche joueront dans cette compétition dont le président n’est autre que Zlatan Ibrahimovic. Autant dire que ce n’est pas un Mondial comme les autres. D’ailleurs, certaines règles sont assez particulières, avec la possibilité d’utiliser des armes secrètes comme le fait de déclencher une courte période durant laquelle un but compte double. Vous l'aurez compris, les participants sont là pour s’amuser, même si l’équipe gagnante repartira avec un million de dollars.