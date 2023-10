Messi ne mérite pas le Ballon d'Or, Rabiot l'humilie

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Le 30 octobre prochain déjà, le Ballon d'Or 2023 sera décerné à Paris. Avec son sacre à la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi part favori pour un huitième titre individuel. Mais, ce n'est pas l'avis d'Adrien Rabiot.

Le grand huit pour Messi cette année ? Le joueur argentin fait partie des grands favoris pour le Ballon d'Or 2023. Déjà sacré 7 fois et pas toujours les années où il avait conquis des trophées majeurs, Messi bénéficie du fait d'avoir glané la Coupe du monde 2022 en décembre dernier. Un triomphe en sélection dont il avait été le principal artisan, marquant 7 buts pour porter l'Albiceleste sur le toit du monde. Le Ballon d'Or étant désormais attribué sur une saison normale et plus sur une année civile, cette coupe du monde pèse lourd face à ses jeunes rivaux Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Messi n'a performé qu'un mois, Rabiot l'écarte

Il faut dire qu'Haaland n'a pas pu jouer le Mondial, n'étant pas qualifié avec la Norvège. De son côté, Mbappé a été finaliste du tournoi mais sa Ligue des champions s'est terminée sans gloire dès les huitièmes de finale. Dans cette lutte serrée entre les trois hommes, le trophée mondial de Messi pèse lourd pour les observateurs. Ce n'est pas le cas pour Adrien Rabiot. Le milieu français de la Juventus ne voit pas Messi l'emporter, ni même se mêler à la lutte pour le titre. Les performances individuelles de Mbappé et Haaland les placent bien au-dessus sur la saison écoulée.

🎙 Dans un entretien accordé à RMC Sport, Adrien Rabiot a donné ses préférences pour le Ballon d’or 2023, qui sera décerné le 30 octobre à Paris. Il a deux favoris pour cette édition et Lionel Messi n’en fait pas partie : Kylian Mbappé et Erling Haaland.https://t.co/1GFlPrI7fh — RMC Sport (@RMCsport) October 10, 2023

« J’entends beaucoup que c’est Messi qui va l’avoir. Mais au niveau sportif, cela se jouera entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. En fonction des critères, tout le monde n’est jamais d’accord, mais ce sera entre ces deux-là », a t-il lâché au micro de RMC Sport. Malgré le fait qu'il soit français comme Mbappé, son analyse est tout à fait pertinente. Reste un point sur lequel Rabiot ne s'est pas penché : l'aura du joueur. Avec son passé de joueur, Lionel Messi possède un avantage sur ses deux concurrents en terme de légitimité. Un élément qui a sans doute expliqué plusieurs de ses précédents triomphes au Ballon d'Or.