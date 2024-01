Messi l’incroyable loser, un titre lui échappe

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Elu meilleur joueur FIFA de l’année 2023, Lionel Messi continue de remplir son riche palmarès. L’attaquant de l’Inter Miami collectionne les trophées depuis le début de sa carrière. Mais une récompense individuelle lui échappe année après année, et ce malgré de nombreuses nominations dans la catégorie concernée.

Lionel Messi continue de tout rafler. Ce lundi, l’attaquant de l’Inter Miami a été élu The Best, soit le meilleur joueur FIFA de l’année 2023. L’Argentin remporte ainsi ce trophée pour la troisième fois de sa carrière. Et comme souvent après un sacre de la Pulga, les critiques et contestations fusent, notamment en Allemagne avec Lothar Matthäus. « Il ne peut pas être le vainqueur cette fois-ci », a commenté l’ancien joueur du Bayern Munich sur Sky Germany.

Messi n'y arrive pas

« Je pense qu'il a été le meilleur footballeur de ces 20 dernières années, mais il a été à Paris et à Miami, où il fait un tabac, et n'a remporté aucun titre majeur, a rappelé l’Allemand. Si l'on considère les grands succès, on ne peut pas passer à côté de Manchester City et, pour choisir le meilleur joueur, d'Erling Haaland. Il a remporté les titres les plus importants avec Manchester City. »

Les votants, à savoir des supporters, journalistes ainsi que les capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, en ont décidé autrement. Lionel Messi en profite pour agrandir son riche palmarès rempli de distinctions collectives et individuelles. Ballon d’Or, Soulier d’Or, The Best, meilleur joueur en Coupe du monde, en Copa América… Tous ces titres ont contribué au parcours exceptionnel de la Pulga. Mais une distinction personnelle manque encore à l’ancien Parisien.

RETRO



Finale de la Coupe du Roi 2015 : le Barca affronte l'Athletic Bilbao au Camp Nou 🏆



20 minutes de jeu, Leo Messi reçoit le ballon à 50 mètres des buts basques 🥅



Le reste appartient à l'histoire...🙏#RestezChezVous pic.twitter.com/czmiuiu7yV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 20, 2020

En effet, sa collection ne contient toujours pas le célèbre Prix Puskas récompensant le plus beau but de l’année. La légende du FC Barcelone nous a pourtant offert de sacrés bijoux, à l’image de son festival en finale de la Coupe du Roi 2015 contre l’Athletic Bilbao (3-1). Ce chef d’œuvre fait partie de ses sept nominations pour le Prix Puskas, un record ! Reste à savoir si Lionel Messi en ajoutera une huitième pour enfin gagner le trophée manquant.