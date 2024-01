Mbappé toujours pas à la table de Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Si Cristiano Ronaldo a quitté le football européen pour l'Arabie saoudite, le Portugais règne encore en maitre dans certains domaines. Le quintuple Ballon d'Or perçoit en effet des revenus mirobolants.

L'Arabie saoudite s'est mise en tête ces derniers mois de devenir une nouvelle place forte du football mondial. Le pays du Moyen Orient investit massivement pour développer son championnat. Cela passe par la venue de grandes stars du ballon rond. Le gouvernement a réussi un coup de maitre en faisant signer Cristiano Ronaldo. Le Portugais évolue à Al-Nassr et ne perd jamais l'occasion de vanter les mérites du football saoudien. Il faut dire que le Portugais est payé pour ça. Et très bien payé. L'ancien du Real Madrid est, à bientôt 39 ans, le footballeur qui touche le plus au monde... Même Leo Messi ne peut pas rivaliser.

Mbappé ne peut pas encore rivaliser mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Selon les informations du Daily Star, Cristiano Ronaldo a touché en effet près de 240 millions d'euros en 2023 ! Le deuxième de ce classement est Leo Messi, avec 125 millions d'euros. Suivent ensuite Neymar (103 millions), Kylian Mbappé (101 millions) et Karim Benzema (97 millions). Un classement qui évoluera encore en 2024 en fonction des prouesses des uns et des autres. Mbappé est le seul joueur non-trentenaire de ce classement (25 ans) et pourrait bien refaire son retard plus tôt que prévu. Pour le moment, le Français est encore distancé par ses ainés. Son nouveau contrat au PSG, s'il prolongeait, changerait pas mal de choses pour lui, alors qu'il se dit que la proposition est du jamais vu dans le monde du football européen. Stéphane Guy indiquait récemment que Paris proposait 400 millions d'euros sur 4 ans au champion du monde 2018 pour le convaincre de continuer l'aventure dans la capitale.