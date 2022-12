Mbappé sur les traces de Bolt, le classement qui fait peur

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Le monde du sport évolue rapidement depuis quelques années et les records tombent à la pelle. Les capacités physiques changent à grande vitesse, en attestent les prouesses de joueurs encore très jeunes comme Erling Haaland ou encore Kylian Mbappé.

Ces dernières années, la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi a bercé les fans de football. Une période faste et unique dans l'histoire entre deux joueurs fantastiques. Alors qu'ils prendront leur retraite dans les prochaines années, Erling Haaland et Kylian Mbappé semblent être leurs successeurs naturels. Les deux stars sont des modèles de précocité et n'ont aucune limite déclarée. Leurs capacités physiques sont d'ailleurs impressionnantes et leur permettent de prendre souvent l'ascendant sur leurs adversaires. Dans d'autres sports, c'est aussi le cas et les fans se demandent bien quel athlète est le plus fort, puissant ou encore rapide. Concernant le dernier aspect, Marca donne une réponse nette et précise.

Mbappé et Haaland, une place parmi les grands

En effet, le média espagnol révèle l'athlète le plus rapide tous sports confondus. ll apparait qu'Usain Bolt mène largement la danse avec ses 9.58 secondes sur 100 mètres. Suit... Kylian Mbappé et ses 11 secondes. Sur la dernière marche du podium, on retrouve le regretté Jonah Lomu avec 11,1 secondes. Autre footballeur bien placé dans ce classement : Erling Haaland, sixième avec ses 11,6 secondes. Les 7 premiers du classement sont : Usain Bolt (9.58 secondes - athlétisme), Kylian Mbappé (11 secondes - football), Jonah Lomu (11.1 secondes - rugby), Tyreek Hill (11.2 secondes - football américain), Novak Djokovic (11.5 secondes - tennis), Erling Haaland (11.6 secondes - football) et Russell Westbrook (12.01 secondes - basket). A noter qu'en termes de pointes de vitesse, Usain Bolt a été flashé à 44,72 km/h et Mbappé à 38,02 km/h. Impressionnant et pas forcément rassurant pour ses futurs adversaires, surtout au vu de la marge de progression dont bénéficie encore le champion du monde.