Zidane au PSG, Neymar viré, Mbappé l'exige !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Mondial 2022 étant désormais rangé au rayon des souvenirs, le PSG reprend sa marche en avant. Alors que le mercato d'hiver débute dans moins d'une semaine, Kylian Mbappé semble toujours déterminé à faire plier Nasser Al-Khelaifi.

Prolongé l’été dernier par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sait qu’il est toujours en position de force par rapport à Nasser Al-Khelaifi, le président qatari du PSG ayant constaté durant le Mondial tout le poids de son attaquant français. Et à en croire les médias espagnols, qui espèrent toujours que la star tricolore rejoindra Madrid, Kylian Mbappé a bien fait comprendre aux dirigeants des champions de France qu’il avait des exigences très claires afin de rester encore quelques saisons avec le club de la capitale. OK Diario affirme ce lundi que le meilleur buteur du Mondial 2022 a fixé trois conditions pour ne pas partir libre en 2024 : faire signer Harry Kane, virer Neymar et surtout faire signer Zinedine Zidane, lequel ne devrait pas arriver sur le banc de l’équipe de France, puisque Didier Deschamps devrait prolonger dans les prochains jours son contrat avec les Bleus.

Zinedine Zidane au PSG ? Le retour

L’été dernier, Zinedine Zidane avait été cité comme très proche du PSG, même si Nasser Al-Khelaifi a totalement démenti cette rumeur, le patron qatari du Paris Saint-Germain affirmant que Christophe Galtier avait toujours été le choix numéro 1 du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Le média espagnol affirme que si la relation entre Mbappé et Galtier est cordiale, le numéro 7 parisien n’est pas à l’aise dans le dispositif mis en place par l’ancien coach de Nice, l’affaire du « pivot gang » ayant montré à quel point l’attaquant français voulait avoir son mot à dire sur le plan tactique. Cette fois, Kylian Mbappé exigerait donc que le Qatar finisse le travail en installant réellement Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais ce n'est pas sa seule exigence, car il aurait aussi dans le collimateur un de ses coéquipiers, Neymar.

Neymar et Kylian Mbappé sont rentrés avec un gros coup de déprime du Qatar, mais si les larmes de la star brésilienne masquent difficilement une Coupe du monde ratée, du côté du numéro 7 du PSG c’est surtout le résultat de la finale contre l’Argentine qui a tout gâché. Car à titre personnel, Kylian Mbappé a été parfait ou presque durant ce mois passé à Doha, le meilleur buteur du Mondial 2022 ayant mis la planète football à ses pieds au point même que certains spécialistes s’offusquent que le titre de meilleur joueur du tournoi ait été donné à Lionel Messi plutôt qu’au joueur français. Le Paris Saint-Germain a donc retrouvé dès cette semaine ses deux stars, lesquels pourraient même débuter contre Strasbourg, mercredi soir au Parc des Princes ou à Lens, le week-end prochain. Cependant, rien n’est réglé entre Kylian Mbappé et Neymar, et les dossiers ressortent donc subitement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Nul ne l’a oublié, au dernier mercato, la rumeur a circulé sur le souhait émis par Kylian Mbappé de voir Neymar être vendu au mercato, le joueur de 24 ans estimant que son coéquipier brésilien n’apportait rien au PSG. En réponse à ces bruits, liés à la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, la star de la Seleçao avait aligné les performances de très haut niveau, et cela grâce à une forme physique rarement vue depuis que Neymar a signé à Paris en 2017. Les mois ont passé, et le Mondial est terminé, mais à en croire la presse espagnole, la relation entre Mbappé et Neymar a beau être pacifiée, le vice-champion du monde 2022 réclame toujours la vente du Brésilien. Le feuilleton est reparti.