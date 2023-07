Lionel Messi ramène le pire du football européen aux USA

Lionel Messi provoque l'enthousiasme à Miami, mais aussi quelques règlements de compte entre supporters des deux franchises de Floride, même si cela reste pour le moment gentillet.

Cela a de grandes chances de faire sourire les supporters des clubs européens, mais la venue de Lionel Messi à Miami a provoqué des réactions de fans jamais vues ou envisagées aux Etats-Unis. Pour célébrer la venue d’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football dans leur franchise, les supporters de l’Inter Miami ont peint une magnifique fresque afin de souhaiter la bienvenue à l’Argentin au sein de « Vice City », l’un des surnoms de la ville américaine. Cette énorme coup de publicité a réveillé la rivalité avec Orlando, dont les supporters ont décidé d’attaquer cette fresque en la recouvrant de peinture violette, aux couleurs de l’autre franchise de Floride. « La Floride est violette », ont même ajouté les fans d’Orlando, pour qui le classement leur donne raison en ce moment, même si l’arrivée de Lionel Messi fait beaucoup parler de Miami.

Apparently, Orlando City fans recently threw purple paint over Vice City’s new mural welcoming Leo Messi, but the Inter Miami supporters group quickly worked to remove and repaint it.



