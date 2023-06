Lionel Messi fait un sacrifice ultime pour briller à Miami

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Vainqueur de la Coupe du monde l'hiver dernier avec l'Argentine, Lionel Messi a enfin remporté l'unique trophée qui lui manquait. Désormais joueur de l'Inter Miami, la Pulga songe à mettre temporairement sa carrière internationale en pause.

Il y a deux ans, l'armoire à trophée internationale de Leo Messi était encore vide. Aujourd'hui, l'attaquant de 36 ans a soulevé la Copa America, la Finalissima et surtout, la Coupe du monde. Déjà victorieux de tous les trophées possibles avec le FC Barcelone, Messi peut quitter l'Europe en toute sérénité. Il a tout gagné. Le mois prochain, Messi fera ses débuts avec l'Inter Miami le 21 juillet contre Cruz Azul en Leagues Cup. En attendant, la Pulga est en vacances avec sa famille. Si la présence de Messi pour la Coupe du monde 2026 semble difficile à imaginer, il n'est pas impossible que le meilleur buteur de l'histoire de l'Albiceleste (103 buts) soit présent pour la Copa America 2023. À moins d'une retraite anticipée.

Messi prévient l'Argentine, il va faire une pause

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Selon les informations du Mirror, Lionel Messi pourrait prendre sa retraite internationale de manière temporaire. En effet, le média anglais explique de Messi songe à mettre en pause son histoire d'amour avec l'Argentine pour s'acclimater plus facilement à la ligue américaine et à sa nouvelle équipe, en grande difficulté en championnat. Cristiano Ronaldo avait fait la même chose au moment de rejoindre la Juventus de Turin. Le Portugais avait zappé la phase de groupes de la Ligue des Nations. Messi aurait fait part de sa décision à l'entraîneur Lionel Scaloni. Ça serait ainsi la troisième fois que Messi prendrait sa retraite internationale. Les deux fois précédentes, étaient après les défaites en finale de Copa America 2015 et 2016 contre le Chili à chaque fois. Cette fois-ci, c'est une décision sage et réfléchie pour permettre à l'ancien barcelonais de s'intégrer au mieux à Miami. Des efforts dont le PSG n'a pas pu bénéficier de son côté à son arrivée en 2021.