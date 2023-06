Lionel Messi fait ce qu’il veut, les USA sont prévenus

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Toute l'Amérique fourmille de voir Lionel Messi rejoindre Miami. Mais aucun contrat n'a été signé, et l'annonce de l'Argentin de quitter le PSG pour la MLS a surpris tout le monde.

C’est tout un continent qui se réjouit depuis une semaine de voir que Lionel Messi va signer en Major League Soccer. Le prodige argentin quitte donc le PSG à l’issue de son contrat, et laisse de côté le FC Barcelone, qui rêvait d’un retour mais n’a pas pu lui offrir de garanties. Le lien de confiance était rompu avec Joan Laporta, qui malgré ses belles paroles, ne pouvait pas donner les certitudes au clan Messi que tout allait être bouclé rapidement. Et c’est bien ce que voulait par-dessus tout La Pulga pour son avenir. S’il a confirmé dans ses récentes déclarations à la presse que plusieurs clubs européens le courtisaient et qu’il avait une offre énorme en provenance d’Arabie Saoudite, il a pris la décision de rejoindre la Floride, où il possède des biens immobiliers et où il se voyait bien vivre à la fin de sa carrière.

Une décision prise unilatéralement en compagnie de son épouse et de ses enfants, même si son père le voyait plutôt revenir au FC Barcelone, ou alors accepter l’offre XXL d’Arabie Saoudite. Mais pour cette fin de carrière où le football passe au second plan, Lionel Messi n’a laissé aucune place au suspense. Il a fait son choix et l’a annoncé, alors qu’absolument rien n’est signé. C’est en effet un peu la panique aux Etats-Unis depuis que le champion du monde a dévoilé qu’il jouerait à Miami la saison prochaine, puisqu’absolument rien n’est prêt.

Des dernières négociations un peu plus tendues ?

A tous les niveaux, aucun accord n’a été trouvé, et cela pourrait même influer sur les dernières négociations. Difficile en effet après cette annonce, de faire marche arrière et de discuter avec de solides arguments, sachant qu’il a lui-même décidé d’annoncer son futur club et sa signature. Il laisse donc ses avocats et représentants se débrouiller avec ça. Adidas et Apple TV+ ont bien sûr mis le paquet pour permettre à la MLS et à Miami de proposer un salaire jamais vu de l’autre côté de l’Atlantique avec des intérêts sur les résultats dans la poche de l’Argentin. Ce dernier aura aussi des revenus sur toutes les ventes de maillot ou marketing, pour un salaire variable mais estimé par la presse américaine à 30 millions d’euros par an. Il faut dire que tout va prendre une tournure folle, les prix des billets pour les matchs de Miami ayant déjà été multipliés par 10. Mais pour le moment, ses avocats tentent de boucler un accord qui n’est pas scellé, et sur lequel il est impossible de revenir après la grande annonce du joueur de sa future signature à l’Inter Miami. Une prise de parole très prématurée, et qui se concrétisera tout de même certainement par une officialisation dans les jours à venir, mais qui montre que Lionel Messi est bien le seul décideur dans cette affaire.