Ligue fermée et marche autorisée, Messi va apprécier Miami

Leo Messi va continuer sa riche carrière du côté de l'Inter Miami dans les prochaines semaines. Le champion du monde devra s'adapter à un nouveau football et à une nouvelle culture.

En fin de contrat avec le PSG, Leo Messi a dit oui au rêve américain. La Pulga sera un nouveau joueur de l'Inter Miami, refusant au passage une offre jamais vue de l'Arabie saoudite. En MLS, Leo Messi va donc découvrir un troisième championnat mais surtout une nouvelle culture. Aux Etats-Unis, la ligue est fermée. Aucun risque donc de descendre à l'échelon inférieur. Cela tombe bien, Miami est cette saison en bas du classement. Passé par le Los Angeles FC en 2022, Gareth Bale garde un très bon souvenir de son passage en MLS. Et pour cause, les attentes sont beaucoup moins fortes qu'en Europe.

Messi, le championnat parfait pour lui ?

Lors d'un passage sur BT Sport et interrogé par ses anciens coéquipiers Jermaine Jenas et Peter Crouch, le Gallois a fait un aveu important sur ce qui attendra Leo Messi à Miami. Et ça a de quoi le rassurer : « Si vous perdez un match avec le Real Madrid, c’est synonyme de fin du monde. Vous rentrez chez vous et n’êtes pas content. Aux États-Unis, la notion de défaite est tolérée. La MLS est plus chill. De plus, il n’y a pas de relégation, donc une fois un match perdu, tu passes au suivant. Ils acceptent beaucoup mieux de perdre là-bas. Ils savent comment perdre mais ils célèbrent chaque victoire comme si vous aviez remporté le championnat. Il va certainement apprécier ». Leo Messi, qui n'a pas comme habitude de beaucoup courir sur un terrain de football, devrait donc être comme un poisson dans l'eau avec sa nouvelle écurie. A noter que Leo Messi pourrait faire ses grands débuts avec l'Inter Miami le 21 juillet prochain. Un rendez-vous déjà très attendu par les fans du club floridien mais aussi par l'ensemble de la ligue américaine.