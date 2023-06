Une finale Messi-Mbappé au Ballon d'Or, l'annonce tombe

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Le Ballon d'Or 2023 est encore très indécis. Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, ils sont trois à espérer grandement rafler la récompense ultime.

Le lundi 30 octobre prochain, l'identité du Ballon d'Or 2023 sera connue. Difficile de savoir à l'heure actuelle quel joueur succédera à Karim Benzema au palmarès de la compétition. Trois favoris se dégagent néanmoins. On peut d'abord citer Leo Messi, auteur d'une saison moyenne avec le PSG mais qui aura eu la chance de soulever la Coupe du monde 2022. La Pulga avait semble-t-il pris de l'avance sur ses concurrents avant qu'Erling Haaland ne rattrape son retard. En effet, le Norvégien sort d'un triplé historique avec Manchester City, glanant notamment la Ligue des champions. Enfin, Kylian Mbappé sera aussi un candidat sérieux. Meilleur buteur de Ligue 1, de l'histoire du PSG et de la Coupe du monde 2022, le crack de 24 ans croit plus que jamais en ses chances. Pour certains observateurs, Mbappé fera partie du top 2 avec Leo Messi. C'est en tout cas l'avis d'Alain Giresse.

Mbappé, un Ballon d'Or possible ?

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, l'ancien joueur de l'équipe de France, deuxième au Ballon d'Or en 1982, a notamment indiqué sur le sujet : « Mbappé et Messi se positionnent tous les deux à travers la Coupe du monde, Haaland la Ligue des champions. Ces joueurs émergent de grandes compétitions qui les mettent plus en lumière que d'autres. En plus, sur le plan individuel, ils ont des aptitudes telles qu'on peut les mettre dans le trio de tête. Après, qui rajouter ? Pas facile. L'Argentine ? Non. L'équipe de France ? Non. Manchester City ? De Bruyne était dans le trio l'an dernier (3e). C'est difficile, je n'en vois pas d'autres. Un favori ? Messi-Mbappé, ça se jouera entre les deux ». Pour Alain Giresse, la Coupe du monde vaut donc plus que la Ligue des champions ou tout autre trophée. Si tel était le cas, ce serait soit le huitième Ballon d'Or pour Leo Messi ou le premier pour Kylian Mbappé.