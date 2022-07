Lehmann en mode massacre à la tronçonneuse, la folle histoire dévoilée

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Jens Lehmann (52 ans) est assurément un gardien qui aura marqué l'histoire du football. D'abord par son talent mais aussi avec son tempérament de feu. Apparemment, rien n'a changé concernant l'ancien portier allemand.

Figure importante du Borussia Dortmund et d'Arsenal dans sa carrière, Jens Lehmann n'a jamais laissé indifférent. Sanguin et parfois incontrôlable, il a souvent fait régner sa loi dans les vestiaires ou dans sa surface de réparation. Apparemment, son caractère est toujours le même. Et son voisin a pu le constater. En effet, la presse allemande rapporte ces dernières heures que Jens Lehmann s'est fait justice lui-même dans une affaire de litige avec son voisin. Selon lui, la nouvelle propriété construite par ce dernier gâchait la vue de sa villa située sur le lac de Starnberg (Allemagne). Agacé, il aurait totalement vrillé en décidant de tronçonner lui-même plusieurs poutres de la maison de son voisin.

Lehmann dégoupille, le voisinage en fait les frais

Jens Lehmann est accusé d’avoir détruit à la tronçonneuse le garage de son voisin qui lui cachait la vue sur le lac de Starnberg. Pour ne pas être reconnu, il aurait avant arraché le câble d'alimentation de la caméra de surveillance mais celle-ci avait une batterie de secours😂 pic.twitter.com/eZYkk4huQ6 — Horizon Bundesliga (@BuLi_Benny) July 28, 2022

Problème pour l'ancien international allemand, tout a été filmé... Si les dégâts s'élèvent à quelques centaines d'euros, il pourrait payer bien plus si la victime décidait de porter plainte. Il avait pourtant pris quelques précautions en coupant des fils sur la caméra de surveillance du voisinage. Mais cette dernière a continué de fonctionner grâce à la batterie de secours. Une enquête va désormais débuter et Lehmann devrait encore se retrouver dans de sales draps. Ses contentieux avec le voisinage ne dateraient pas d'hier et les enquêteurs veulent savoir si l'Allemand en était à son premier coup d'essai... Pour rappel, en 2021, le Hertha Berlin l'avait exclu de son conseil d'administration. La raison ? Des propos racistes tenus dans une discussion WhatsApp ("Est-ce que Dennis est là pour remplir votre quota de noirs?") sur Dennis Aogo, membre de la chaine Sky. Pas de quoi redorer son image auprès du public allemand...