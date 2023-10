Le Trophée Gerd Müller pour Erling Haaland

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

En lice pour le Ballon d'Or 2023, Erling Haaland ne repartira pas sans rien de Paris, puisque l'attaquant norvégien de Manchester City a reçu des mains de Gary Lineker le prix Gerd Müller décerné au footballeur ayant marqué le plus de buts en club et en sélection sur tous les matches officiels de la saison. Au classement, et avec ses 56 buts en 57 matches, Haaland devance Kylian Mbappé qui a marqué 54 buts avec les PSG et l'équipe de France.