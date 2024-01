Le Brésil vire Fernando Diniz ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

En raison d’une série de résultats terribles, le Brésil a pris la décision de limoger son entraineur Fernando Diniz. Ce dernier avait pris la suite de Tite après la Coupe du monde 2022 pour être un sélectionneur intérimaire en attendant une nomination officielle. Un an après, le bilan est décevant et la Seleçao a même du mal à bien figurer dans son groupe éliminatoire à la Coupe du monde 2026, avec une 6e place et deux victoires en 6 rencontres.

La fédération a donc décidé de limoger Fernando Diniz, affirme le quotidien local O Globo, qui assure que l’officialisation ne devrait désormais plus tarder. Le fait que Carlo Ancelotti ait prolongé au Real Madrid a aussi précipité cette décision, puisque désormais le Brésil se cherche un entraineur sur la durée.