La VAR va tuer le foot annonce Platini

Dans : Foot Mondial, Mondial 2018.

Ce n’est un secret pour personne, Michel Platini a toujours été contre l’utilisation de la vidéo pour aider les arbitres. Et le Français persiste après la Coupe du monde 2018. L’ancien président de l’UEFA prend notamment la finale de ce Mondial comme exemple.

En plus du coup franc injustement accordé à Antoine Griezmann avant l’ouverture du score de l’équipe de France, Platini s’interroge sur le penalty sifflé contre le Croate Mario Mandzukic. Main ou pas ? « À vitesse réelle et même au ralenti "normal", sûrement pas, mais avec la loupe du super-ralenti, qui décortique sur quinze secondes une action qui a duré un millième alors là oui, l'arbitre voit enfin quelque chose et siffle penalty, a-t-il rappelé dans L’Equipe. Toute la Croatie crie à la main involontaire et toute la France hurle à la main volontaire : où est le progrès, où est la justice ? Ça reste de l'interprétation. »

« On tuera définitivement le football »

Pour Platini, le VAR, qu'il considère comme « du bricolage », est tout simplement inutile et même nuisible pour le football. « J'ai dit un jour à Blatter : "Tu mets la Goal line technology, c'est le début de la fin, parce que tu fais rentrer la technologie dans l'aire de jeu." Où va-t-on s'arrêter maintenant ? Peut-être que, demain, les capitaines et les gardiens de but auront des oreillettes et les entraîneurs pourront leur parler et les diriger en plein match : "Joue à gauche ! Joue à droite !" Comme ça, on tuera définitivement le football comme on a déjà tué le cyclisme et la F1. Ou comme on a déjà tué les arbitres », s’est plaint l’ex-international tricolore.

« S'il y a arbitrage vidéo, c'est qu'on suppose qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils ont besoin de mecs assis devant des écrans à mille kilomètres du stade pour prendre la bonne décision, a-t-il ajouté. Pourquoi tous les responsables de l'arbitrage sont favorables à la vidéo ? Pour protéger leurs fesses, car ils sont toujours du côté de ceux qui les nourrissent. » Bref, Platini n’est toujours pas fan de l’assistance vidéo, et encore moins de la langue de bois...