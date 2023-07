La FIFA met une première gifle à l'Arabie Saoudite

Les clubs saoudiens ont décidé de s'inviter à la table du mercato estival 2023. Mais la FIFA a décidé de rappeler tout le monde à l'ordre en infligeant une interdiction de recruter à Al-Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo.

La FIFA n’a pas la mémoire courte, et les dirigeants d’Al-Nassr viennent de le comprendre. Le club saoudien a en effet été informé par l’instance mondiale du football qu’il lui était désormais interdit de recruter de nouveaux joueurs. Al-Nassr avait ouvert le bal des signatures XXL puisque c’est cette équipe qui avait fait signer Cristiano Ronaldo, il y a quelques mois. Raison de la colère de Gianni Infantino, le transfert d’Ahmed Musa il y a 5 ans pour 16 millions d’euros en provenance de Leicester. Car depuis 2018, le club anglais attend toujours le versement d’un bonus de 460.000 euros malgré les innombrables relances des Foxes.

Face à cette situation, et à l’absence de règlement de la part d’Al-Nassr, la FIFA a donc interdit au club de recruter sur les trois prochains marchés des transferts. Cependant, du côté de l’Arabie Saoudite, le fonds d’investissement public, le fameux PIF, qui possède 75% d’Al-Nassr, mais également trois autres clubs de la Saudi Pro League, a déjà fait savoir qu’il allait rapidement payer cette somme à Leicester. Le PIF, qui ne possédait pas le club à l'époque du transfert, souhaite que cette sanction soit rapidement levée et que l’Arabie Saoudite ne passe pas pour un mauvais payeur.

