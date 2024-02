La CAN 2025 en été, le Maroc est fixé

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

La Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2024 au terme d'une édition folle en émotions. La prochaine compétition aura lieu au Maroc dans un peu plus d'un an.

La Coupe d'Afrique des Nations aura été spectaculaire cette année avec la victoire finale de la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition. Le Maroc aura lui beaucoup déçu, éliminé par l'Afrique du Sud en huitièmes de finale. Les Lions de l'Atlas auront cependant l'occasion de se reprendre lors de la prochaine édition, qui aura lieu dans leur pays. Et cette dernière sera un peu particulière pour les fans et observateurs de la Coupe d'Afrique. En effet, la CAN 2025 aura lieu en été.

Un été 2025 très chargé

Un responsable de l'instance sportive basée au Caire a en effet indiqué lundi à l'AFP que la Confédération africaine de football (CAF) avait donné son accord de principe pour que la prochaine Coupe d'Afrique se tienne en juillet-août 2025 au Maroc : « Cet accord a été trouvé sous l'égide de la Fifa après des pourparlers entamés il y a plusieurs mois et qui se sont intensifiés lors de la dernière édition conclue ce mois-ci en Côte d'Ivoire ». Les fans de football seront d'ailleurs gâtés à cette période puisque la FIFA organisera son premier Mondial des clubs à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Pour les dates cette CAN 2025 au Maroc, les dates actuellement proposées sont du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025. On en saura rapidement plus sur le sujet, mais aussi sur le début des éliminatoires pour la compétition, qui n'ont toujours pas démarré.