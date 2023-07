L'Ukraine pays hôte du Mondial 2030, la FIFA va-t-elle oser ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Si la prochaine Coupe du monde va se jouer aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la FIFA reçoit déjà les candidatures pour l'organisation du Mondial en 2030. Quatre pays s'associent pour une proposition inédite.

Quelques mois après l'officialisation du passage à 48 équipes pour la Coupe du monde 2026, les candidats se bousculent pour organiser la plus grande compétition sportive au monde. Le Portugal, l'Espagne et le Maroc sont depuis longtemps liés pour co-organiser le Mondial en 2030. Une candidature inédite puisque si elle est choisie par la FIFA, ce sera la première fois que deux continents accueillent la Coupe du monde. Selon différentes sources, l'Ukraine a récemment rejoint cette candidature qui compte donc désormais quatre pays, dont trois en Europe. L'Espagne, le Portugal, le Maroc et donc l'Ukraine seront en concurrence avec un autre quatuor, cette fois 100% sud-américain, composé de l'Argentine, de l'Uruguay, du Chili et du Paraguay.

L'Ukraine postule pour la Coupe du monde, la FIFA attend 2024

Avec le passage à 48 équipes, cela veut aussi dire beaucoup plus de moyens nécessaires pour organiser une telle compétition. C'est aussi pour cela que les pays qui postulent préfèrent se regrouper afin de faciliter le bon déroulement de la Coupe du monde. Outre ces deux candidatures composées de quatre pays, l'Arabie saoudite milite également pour se voir attribuer l'organisation de la Coupe du monde 2030. Le pays du Moyen-Orient multiple depuis plusieurs mois les actions pour développer le football au sein du pays.

Avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo et maintenant d'autres stars européennes, l'Arabie saoudite espère réellement organiser le Mondial dans sept ans, le Qatar ayant montré que cette région du monde était capable d'accueillir cette compétition. La FIFA a fixé la date de septembre 2024 pour désigner le ou les pays hôtes. L'issue de la guerre en Ukraine pourrait toutefois être un point clé sur l'attribution de ce Mondial, car on voit mal l'instance mondiale du football confier l'organisation de la compétition à un pays où la paix ne règne hélas pas. Toutefois, on imagine l'importance symbolique que pourrait avoir une décision incluant l'Ukraine.