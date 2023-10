Emiliano Martinez sifflé lors de la remise du Trophée Yachine de meilleur gardien

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Gardien de but de l'équipe d'Argentine, championne du monde, et grand ami de la France, Emiliano Martinez a remporté le trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de but de l'année. Agé de 32 ans, le portier d'Aston Villa a largement contribué au succès de l'Argentine contre la France en finale, réussissant un arrêt décisif face à Kolo Muani en toute fin de match, et en étant efficace lors des tirs au but. Cependant, Emiliano Martinez a assombri son image en ayant un comportement indigne lors de la remise du trophée et des célébrations. Cela lui a valu quelques sifflets lors de son apparition sur scène.