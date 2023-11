L'UEFA nouveau partenaire du Ballon d'Or, la France va pleurer

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

L’UEFA a annoncé via un communiqué que l’instance européenne organisera désormais le Ballon d’Or en partenariat avec France Football. Cela pourrait amener à déplacer le lieu de la cérémonie.

« L’UEFA et le Groupe Amaury, propriétaire des médias France Football et L’Équipe, ont annoncé aujourd’hui un partenariat pour la co-organisation, à partir de 2024, du renommé Ballon d’Or. Dans le cadre de ce partenariat, l’UEFA et le Groupe Amaury entendent renforcer le statut et la portée de cet ensemble de distinctions à l’échelle mondiale, tout en favorisant l’unité et la collaboration au sein de la communauté du football. Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe Amaury demeure propriétaire de la marque Ballon d’Or et continue de superviser le système de vote, qui restera indépendant et inchangé. L’UEFA mettra son expertise footballistique au service de ce partenariat ; elle vendra les droits commerciaux mondiaux et organisera le gala annuel de remise des différentes distinctions du Ballon d’Or » peut-on lire dans le communiqué officiel de l’instance. La mauvaise nouvelle pour la France, c’est que la cérémonie du Ballon d’Or ne sera plus systématiquement organisée à Paris, comme c’est le cas actuellement. En effet, la cérémonie a maintenant vocation à se délocaliser dans l'Europe entière selon les années. Notons par ailleurs qu'avec ce partenariat, le trophée du meilleur joueur « The Best » UEFA ne sera donc plus décerné, ce qui va redonner un certain prestige au Ballon d’Or.