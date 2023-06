L'aveu de Karim Benzema, les réponses sont violentes

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Au sommet de son art en tant que Ballon d’Or, Karim Benzema a pourtant décidé de quitter le Real Madrid et le football européen pour rejoindre le club d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Un choix qu’il juge personnel et sportif.

En 2023, une vraie page se tourne au sein du football européen. Puisque dans la foulée du départ de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, ce sont plusieurs grands joueurs internationaux qui s'apprêtent à débarquer dans le pays du Moyen Orient. Si les Saoudiens n’ont pas réussi à faire venir Lionel Messi, qui continuera finalement sa carrière à l’Inter Miami en MLS, ils ont déjà frappé un grand coup en recrutant Karim Benzema. Auteur d’une énorme carrière à l’OL (2005-2009) et surtout au Real Madrid (2009-2023), où il a gagné les plus grands titres comme la Ligue des Champions au niveau collectif et le Ballon d’Or 2022 sur le plan individuel, l’international français va effectivement poursuivre sa carrière à Al-Ittihad. Un départ un peu inattendu que KB9 explique pour plusieurs raisons personnelles et sportives.

« J'ai toujours voulu y vivre »

الكرة الذهبية تضيء الجوهرة المشعة 🤩💛🖤#Benzema2Ittihad pic.twitter.com/NSEzrG2eAt — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

« J’ai décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite parce que je suis musulman et que c'est un pays musulman. J'ai toujours voulu y vivre. J'ai déjà été en Arabie Saoudite et je m'y sens bien… C'est beau. Quand j'ai eu une conversation avec ma famille pour dire que je signais avec l'Arabie Saoudite, ils étaient tous très heureux. C'est là où je veux être… J'espère que je pourrai apporter mon football à mon nouveau club. Je veux surtout continuer à gagner des titres. C'est un nouveau chapitre pour moi et j'aimerais faire encore avancer le club, où il y a beaucoup de passion. C'est important aussi que Cristiano Ronaldo soit en Arabie Saoudite car c'est un très grand joueur. Il apporte beaucoup dans ce pays et cela élèvera encore le niveau de jeu. Il est donc important de montrer que le football saoudien peut avoir un impact mondial », a lancé Benzema dans son premier entretien avec les médias saoudiens.

Et les millions d’euros dans tout ça ?

we all know the reason 😂😂 pic.twitter.com/Ov8UiAWHtH — Frank😎 (@Kadinya254) June 8, 2023

Une déclaration qui ne trompe pas grand monde, du moins en Europe, puisque sur les réseaux sociaux, les suiveurs de ce transfert à sensation n’hésitent pas à prendre le contre-pied de ces belles déclarations. De nombreux témoignages viennent rappeler qu'un joueur ne peut de toute façon pas dire explicitement qu'il choisit de s'éloigner du haut niveau simplement pour des raisons financières, sous peine d'être mal vu dans son nouveau club. « L’argent au lieu du football, faut assumer », « pourquoi n’a-t-il pas accompli son rêve de jouer en Arabie Saoudite plus tôt dans sa carrière ? », « avec un tel contrat, moi aussi mon rêve c’est de jouer là bas », s'est notamment vu répondre KB9. Si tout le monde estime que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et peut-être bientôt N'Golo Kanté et Sergio Ramos ont parfaitement le droit de craquer pour des offres financières hallucinantes, ils pourraient aussi assumer qu'ils vont jouer dans un championnat dont toutes les stars ont dépassé, assez largement, la trentaine. Mais en attendant, ce jeudi soir, KB9 a reçu un accueil digne des plus grandes stars du football mondial à Al-Ittihad, signe que la passion est bien présente en Arabie Saoudite, au contraire de certains clubs peu suivis au Qatar ou dans les Emirats.