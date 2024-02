L’Algérie tient trois finalistes, Hervé Renard écarté

Dans : Foot Mondial.

Après le départ de Djamel Belmadi, l’Algérie cherche son futur sélectionneur. Le président de la Fédération Walid Sadi a mis en place une commission chargée de mener les recherches. Et parmi la vingtaine de candidatures reçues, trois d’entre elles semblent se détacher. Mais le nom du Français Hervé Renard n’est plus cité.

Marquée par son échec dès la phase de groupes de la CAN, pour la deuxième édition consécutive, l’Algérie doit préparer la suite. La Fédération algérienne de football (FAF) ne souhaite plus continuer l’aventure avec Djamel Belmadi. C’est pourquoi le président de l’instance Walid Sadi a mis en place une commission chargée de trouver le futur sélectionneur des Fennecs, avec certains critères déjà définis. « Le prochain sélectionneur doit avoir du caractère et surtout connaître le football algérien », prévenait le membre de la commission Mohamed Maouche, contacté par l’APS en début de semaine.

Puis ce vendredi, suite à une première réunion, ce même dirigeant a révélé la réception de nombreux dossiers. « Nous avons reçu une vingtaine de CV d'entraîneurs de différents niveaux pour encadrer l'équipe nationale, confiait-il à la Radio Nationale. La tâche n'est pas facile, il faut choisir le nom d'un coach en fonction de critères précis comme le parcours professionnel et la langue. » La commission a encore une dizaine de jours pour trancher, avant la décision définitive du président Walid Sadi.

Deux Portugais en lice

Le patron du foot algérien devra peut-être choisir parmi les trois finalistes énumérés par le journal Compétition. Le Belge Hugo Broos, demi-finaliste de la CAN en cours avec l’Afrique du Sud, aurait retenu l’attention de la FAF. Tout comme les Portugais José Peseiro, actuel finaliste de la CAN avec le Nigeria, et Carlos Queiroz, notamment connu en tant qu’ancien adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United. A croire que la piste Hervé Renard n’est plus d’actualité même si l’on sait que le sélectionneur de l’équipe de France féminine ne prolongera pas son contrat après les Jeux Olympiques de Paris cet été.