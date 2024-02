Hervé Renard sélectionneur de l’Algérie, la France gâche tout

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’Algérie est activement à la recherche d’un successeur à Djamel Belmadi et le nom d’Hervé Renard est sur toutes les lèvres. L’actuel sélectionneur de l’Equipe de France féminines a pourtant peu de chances de devenir le prochain entraîneur des Fennecs.

Le fiasco de la CAN 2024 a été fatal à Djamel Belmadi, lequel n’est plus le sélectionneur de l’Algérie. Les Fennecs sont activement à la recherche d’un successeur et plusieurs noms reviennent au cours des derniers jours. Zinedine Zidane a été approché mais l’ancien entraîneur du Real Madrid, flatté par l’intérêt de la fédération algérienne, a poliment refusé la proposition. Hervé Renard, Vahid Halihodzic, Vladimir Petkovic, Carlos Queiroz ou encore José Peseiro sont des sélectionneurs possibles pour l’Algérie.

Hervé Renard oublie les Françaises, il a choisi son pays https://t.co/q32GJ1pZEG — Foot01.com (@Foot01_com) February 3, 2024

Mais le favori se nomme bel et bien Hervé Renard, qui a failli être « prêté » par la Fédération française de football à la Côte d’Ivoire pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Dans un édito publié sur le site de L’Equipe, le spécialiste du football africain Nabil Djellit confirme que l’ancien coach du FC Sochaux et du LOSC est la cible n°1 de la fédération algérienne. Néanmoins, les Fennecs veulent un nouveau sélectionneur dès le mois de février pour entamer leur reconstruction. Or, le contrat d’Hervé Renard avec la FFF court jusqu’aux JO de Paris 2024. Autrement dit, la piste est morte née.

L'Algérie veut un sélectionneur dès le mois de février

« C'est le choix numéro 1 de l'Algérie, le premier coach à avoir été sondé. Il possède une expertise XXL du football africain avec deux CAN remportées (2012, 2015). L'ex-sélectionneur marocain (2016-2019) connaît aussi l'Algérie où il a travaillé en 2011 à l'USM Alger » écrit Nabil Djellit avant de tempérer. « Il y a une forte concurrence sur le dossier (Japon, Côte d'Ivoire, Sénégal, Égypte etc). Et sa situation contractuelle a été un frein immédiat lors des premières discussions. La solution d'un coach intérimaire en attendant l'arrivée de Renard après les JO a été évoquée mais les Algériens souhaitent un début de mission au cours de ce mois de février » estime le spécialiste. Autrement dit, le contrat d’Hervé Renard avec la FFF jusqu’aux JO de Paris 2024 met quasiment un terme à la piste algérienne. Sauf si la fédération algérienne prend la décision de nommer un intérimaire en attendant Hervé Renard cet été.