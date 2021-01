JO 2024 : Annulation des JO, Mbappé et les Bleuets au repos forcé ?

Dans : Foot Mondial.

L’équipe de France espoirs de football, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo, disputera-t-elle ses chances de remporter la première médaille d’or à ce niveau depuis 1984 ?

L’incertitude plane mais les dernières tendances ne sont pas bonnes. Alors que le Japon a toujours déclaré officiellement tout faire pour s’assurer la tenue de cette compétition réunissant des athlètes du monde entier tous les quatre ans, le New York Times affirme que le gouvernement japonais préconise vivement l’annulation des JO de Tokyo. Aucune décision officielle n’a été prise en ce sens, et le suivi de l’épidémie de Covid-19 est bien sûr effectué de près, mais les fuites dans la presse évoquant une annulation sont de plus en plus nombreuses.

L’idée de disputer les épreuves à huis-clos pour éviter tout rassemblement de spectateurs fait aussi son chemin, mais une annulation pure et simple des JO, déjà reportés de 2020 à 2021, est pour le moment le scénario privilégié par le gouvernement nippon. Les organisateurs ont eux assuré qu'actuellement, tout devait se dérouler comme prévu, même si le programme, notamment avec les cérémonies, devait être allégé. En théorie, les JO devraient se dérouler dans la foulée de l’Euro de football du 23 juillet au 8 août. A noter que Kylian Mbappé a déjà fait savoir son rêve d’y participer avec l’équipe de France, mais il doit obtenir l’accord du PSG pour cela.