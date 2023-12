Il zappe la France pour l'Algérie, la poisse le poursuit

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Barré par la concurrence en équipe de France et après de longs mois de réflexion, Houssem Aouar a pris la décision de représenter l'Algérie. Blessé, le milieu de terrain risque de manger la CAN.

Victime d'une blessure à l'adducteur gauche lors du match contre le Sheriff Tiraspol (3-0) en Ligue Europa, Houssem Aouar va être absent des terrains. L'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais se blesse à la pire période, alors que la CAN en Côte d'Ivoire démarre le 13 janvier. L'international algérien (5 sélections) pourrait manquer sa première compétition internationale avec les Fennecs. La presse algérienne évoque un véritable dilemme pour Djamel Belmadi. Doit-il emmener Houssem Aouar, dont le talent est immense, même s'il est blessé ? Pour Farid Maataoui, cette blessure sera décisive dans le choix du sélectionneur, qui devrait patienter encore une semaine avant de prendre sa décision. La gravité de la blessure du joueur de 25 ans déterminera sa place dans le groupe pour la CAN.

Aouar a une semaine pour être à la CAN

« Nous allons attendre une semaine pour déterminer s’il jouera la Coupe d’Afrique ou non. Il ne faut pas suivre les pages qui parlent de son retour. Hier, il était question de 4 semaines d’absence, aujourd’hui, c’est 3. Le sélectionneur donne encore une semaine au joueur pour savoir s’il le prend avec lui en équipe nationale, ou le laisse à Rome, selon la gravité de la blessure et la vitesse de rétablissement. Si c’est une blessure légère, il sera pris en charge par le staff médical de l’équipe nationale dès le début du stage » a expliqué le journaliste algérien Farid Maataoui. Le forfait d'Houssem Aouar serait un véritable coup dur pour le joueur de l'AS Roma, qui a pris la décision de représenter l'Algérien en début d'année alors qu'il était auparavant avec la France, et qui voit sa participation à la CAN être grandement menacée.