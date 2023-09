Haaland vs Messi, la finale du Ballon d'Or

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Le 30 octobre prochain, on saura qui est le Ballon d’Or 2023. Un titre que se disputent deux grands favoris, Lionel Messi et Erling Haaland.

Cette semaine, la liste des 30 finalistes du Ballon d’Or a été dévoilée. Sans aucune surprise, Erling Haaland et Lionel Messi y figurent. L’attaquant de Manchester City, vainqueur de la Premier League et de la Ligue des Champions, est le principal challenger de Lionel Messi, champion du monde en titre avec l’Argentine. Malgré des saisons exceptionnelles, Vicinius Junior ou encore Kevin de Bruyne semblent trop loin pour titiller les deux grands favoris de l’édition 2023. Et pour le site El Futbolero, une grosse surprise n’est pas à exclure avec une possible victoire finale pour Erling Haaland, qui a battu tous les records en 2022-2023.

Rappelons que l’international norvégien, qui a tout raflé avec un triplé historique du côté de Manchester City, affiche des statistiques à couper le souffle : 52 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des chiffres incroyables qui pourraient bien le propulser en tête des voix malgré le statut de champion du monde de Lionel Messi. L’international argentin, qui a brillé avec sa sélection, a été plus en recul avec le PSG qui n’a gagné que la Ligue 1. Malgré tout, les statistiques individuelles affichées par La Pulga restent bonnes avec 21 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues en Europe.

Le Ballon d'Or 2023, le dernier de Messi ?

Pour le média espagnol, le suspense est total et Lionel Messi est en danger, alors que le Ballon d’Or 2023 lui semblait promis. Ce qui est en tout cas presque certain, c’est que cette édition est sans doute la dernière pour laquelle Lionel Messi sera parmi les favoris. Avec son transfert aux Etats-Unis, le champion du monde argentin ne candidatera plus dans les années à venir, à l’instar de Cristiano Ronaldo, qui ne fait pas partie des 30 finalistes après son transfert en Arabie Saoudite au mois de janvier dernier.