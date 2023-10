Guerre ‍: Robbie Keane et Rory Delap fuient Israël

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Entraineur du Maccabi Tel-Aviv, Robbie Keane s'est caché pendant plusieurs heures avec les évènements de ces derniers jours, avant de prendre le premier avion pour l'Europe.

Le conflit israélo-palestinien est malheureusement monté d’un cran ces dernières heures, avec des attaques menées par le Hamas et des bombardements envoyés par l’état Hébreu en réponse. Une situation qui a mis notamment Israël en état de guerre, ce qui donne les pleins pouvoirs à l’armée. Le sport et le football passent bien sûr au second plan, mais Talk Sport explique que quelques stars britanniques ont fui le pays très rapidement après avoir connu des moments compliqués. En effet, Robbie Keane et Rory Delap, respectivement entraineur et adjoint du Maccabi Tel-Aviv, ont fait savoir qu’ils avaient dû se cacher dans un abri pendant plusieurs heures pendant les attaques, notamment en raison de tirs de roquettes depuis la Palestine.

Robbie Keane arrive en Grèce

Le média anglais souligne que les deux hommes ont ensuite réussi à quitter rapidement Israël et cette région du monde, pour prendre le premier avion qui se présentait à eux. Ils ont atterri en Grèce, alors que le championnat israélien de football a été mis sur pause pour une durée indéterminée. Aucune rencontre sportive ou évènement type festival ou célébration, ne devrait avoir lieu dans les prochains jours en Israël étant donnée la situation dans le pays. De son côté, la star irlandaise, joueur connu pour notamment son passage à Tottenham, connaissait à 43 ans son premier poste d’entraineur principal après avoir été assistant en Irlande et à Middlesbrough. Il avait été nommé en Israël à la fin du mois de juin dernier. Sa signature en Israël avait provoqué de vives réactions en Irlande, notamment de la part du part politique Sinn Féin.