Guerre en Ukraine : Le PSG accepte la demande du Dynamo Kiev 

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

En pleine guerre depuis l’invasion par la Russie, l’Ukraine essaye également de continuer à vivre le plus normalement possible dans certains domaines.

Ainsi, le Dynamo Kiev a décidé de reprendre l’entrainement ce vendredi, et le coach roumain Mircea Lucescu a convoqué ses joueurs disponibles pour la reprise, histoire de s’entretenir physiquement. Et pourquoi pas de retrouver un peu de compétitivité si des lendemains plus doux devaient s’annoncer. Et dans le même temps, le club ukrainien a annoncé un programme de matchs amicaux dits « pour la paix » avec de grands clubs européens afin de sensibiliser le monde à la situation et d’aider financièrement le peuple ukrainien. Faute de reprise du championnat ukrainien, le Dynamo Kiev a effectué de nombreuses demandes de matchs amicaux acceptées, et qui se dérouleront en Europe occidentale entre avril et juin. Parmi les clubs qui affronteront le Dynamo, de belles formations du continent avec le FC Barcelone, le PSG, le Milan AC, Dortmund, l’Ajax, Benfica, Steaua Bucarest, Bâle et le Legia Varsovie.

«Динамо» проведе серію благодійних матчів під гаслом: «Матч за Мир! Зупинимо Війну!»



Завдяки підтримці керівництва нашої держави, «Динамо»тілює міжнародну благодійну місію – серію товариських ігор із топ-клубами Європи: https://t.co/ZAPKsf4M4M pic.twitter.com/64hJ9NmQpd — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 1, 2022

Un tour d’Europe avec un club de chaque pays ou presque, et un seul slogan lors de cette tournée : « Un match pour le monde ! Match pour la paix ! Arrêtons la guerre ! ». Le club ukrainien en a fait la publicité sur son site officiel soulignant que le devoir était d’informer les populations mais aussi de soutenir les personnes blessés ou les familles qui ont tout perdu lors de conflit. « Le Dynamo Kiev démontrera au monde que le peuple ukrainien lutte pour la paix et la liberté, défendant son propre état dans la guerre contre l’agresseur et occupant russe », a fait savoir le prestigieux club ukrainien, qui diffusera ces rencontres sur la télévision nationale, et espère bien évidemment avoir le plus grand écho possible en Europe lors de ces rencontres.