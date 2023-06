Grealish a abusé, l’Angleterre lui passe un savon

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City, Jack Grealish ne s’est pas privé pendant les célébrations du triplé. Cela n’a évidemment pas échappé à son sélectionneur Gareth Southgate qui l’a rappelé à l’ordre pendant le rassemblement de l’Angleterre.

Les utilisateurs des réseaux sociaux sont forcément tombés sur les récents exploits de Jack Grealish. Depuis le sacre en Ligue des Champions le week-end dernier, synonyme de triplé pour Manchester City, l’ailier anglais ne s’est pas privé dans les célébrations. Le Citizen s’est apparemment peu reposé et n’a pas limité sa consommation d’alcool. Ces images ont évidemment alerté son sélectionneur Gareth Southgate, très attentif à l’état des Mancuniens.

Southgate prévient Grealish

« Il y a une ligne directrice et nous surveillons toujours où en sont les joueurs, a réagi le coach des Three Lions. J'ai parlé avec les joueurs et nous avons parlé de ce sur quoi ils devaient se concentrer. Nous avons accepté ce qu'ils ont vécu et c'est à moi de gérer, mais tout ce que je pourrais dire aux joueurs, je le ferai en privé. Je pense que cela ne servirait à rien d'en parler publiquement. Nous sommes un peu en territoire inconnu parce que même si nous avions déjà eu des finalistes de la Ligue des Champions, nous n'avions pas encore eu d'équipe qui réalise le triplé. »

« Les choses ne seront plus jamais pareilles pour ce groupe de joueurs, tout change dans leur vie, a reconnu Gareth Southgate avant d’affronter Malte ce vendredi soir. Il y a tant de choses qui pourraient les distraire cet été si l'on ne fait pas attention. Mais je n'ai vu ça avec aucun joueur cette semaine. On ne connaît pas les conséquences émotionnelles pour eux. Ils ont besoin de récupérer, de dormir et de bien manger pour être prêts. » Pas sûr que Jack Grealish soit aligné pour cette première rencontre du rassemblement.