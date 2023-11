Gouiri n'a pas trahi la France, il a épousé l'Algérie

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Très actif en Equipe de France jeunes, Amine Gouiri a finalement choisi de représenter l'Algérie en A en septembre dernier. Un choix qui a crispé certains supporters français mais le Rennais indique qu'il a été fait dans les règles.

Rares sont les joueurs de Ligue 1 à avoir plus marqué en bleu qu'Amine Gouiri. L'homme aux 48 buts en Equipe de France U16, U17, U18, U19, U20 et Espoirs évoluera pourtant sous les couleurs de l'Algérie en A. Une décision officialisée en septembre dernier après plusieurs mois de rumeurs incessantes. Gouiri a déjà disputé ses deux premiers matchs avec les Fennecs contre le Cap-Vert et l'Egypte. Une évolution de carrière internationale qui a fait grincer quelques dents en France alors que le joueur représentait la France au dernier Euro Espoirs...en juin dernier. Ses détracteurs parlent déjà d'opportunisme, émettant l'idée qu'il a fait le voyage en Roumanie tout en ayant déjà choisi la sélection algérienne.

Gouiri s'est décidé pendant l'été et ne le regrette pas

Une idée démentie par Gouiri dans une interview pour le journal L'Equipe. « C'est faux ! Je n'avais pas pris ma décision sinon je l'aurais annoncée bien avant. Il y avait effectivement des contacts établis par le passé mais je n'étais pas encore prêt à prendre ma décision. J'avais des échéances à réaliser. […] Je m'attendais depuis pas mal de temps à devoir faire un choix. Je m'y préparais même en me disant que ça allait arriver vite, mais sans jamais avoir pris de décision. Je voulais vraiment rester concentré sur mes objectifs. Ensuite, ça a commencé à devenir très concret cet été, quand Djamel Belmadi, le sélectionneur, m'a appelé pour la première fois. À partir de ce coup de téléphone, j'ai vraiment commencé une réflexion plus poussée », a t-il révélé.

Amine Gouiri explique son choix de rejoindre la sélection algérienne https://t.co/KdrG5hTtoa — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 3, 2023

Selon lui, l'incompréhension a été renforcée par le fait que les rumeurs sur son choix se sont accumulées sans qu'on lui demande son avis. « Il y a beaucoup de personnes qui parlaient pour moi. J'ai entendu n'importe quoi sur le sujet. Je savais aussi que les supporters commençaient à s'impatienter. Je devais me libérer de ça ». Une décision qu'il assume depuis et qu'il ne regrette pas. « Les infrastructures sont de qualité, le centre d'entraînement est vraiment top. Il y a tout pour bien travailler. Puis, je reviens dessus, mais l'ambiance est exceptionnelle. Quand tu joues pour l'Algérie, ça ne s'arrête jamais. Dès que tu mets un pied à l'aéroport, on ne te parle que de ça. Les gens sont à fond, ils te mettent en confiance. Ça fait du bien, j'avais besoin de ça », a lâché un Gouiri aux anges et 100% concerné par l'Algérie.